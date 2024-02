Nach seiner zuletzt wütenden Reaktion auf Zweifel an seiner mentalen Fitness hat sich US-Präsident Joe Biden nun bemüht, das Thema betont scherzhaft anzugehen. Bei einer Ansprache in Washington zu Investitionen und Infrastruktur versuchte sich der 81-Jährige am Montag an einem Witz in der für ihn politisch durchaus ernsten Angelegenheit. «Ich weiss, ich sehe nicht so aus, aber ich bin schon eine Weile dabei», sagte der Demokrat und schob nach. «Daran erinnere ich mich noch.» Das Publikum reagierte mit Gelächter und Applaus.

12.02.2024 21:05