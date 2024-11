Die Waffenruhe zwischen Israel und der libanesischen Hisbollah soll nach Angaben von US-Präsident Joe Biden in der Nacht zum Mittwoch beginnen. «Nach der heute erzielten Vereinbarung werden die Kämpfe an der libanesisch-israelischen Grenze morgen um 4 Uhr morgens Ortszeit enden», sagte der Demokrat bei einer Ansprache in Washington. Ziel sei eine «dauerhafte Einstellung der Feindseligkeiten»./trö/DP/he