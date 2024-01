Das Wahlkampfteam von US-Präsident Joe Biden stellt sich bereits fest darauf ein, dass der frühere Amtsinhaber Donald Trump Präsidentschaftskandidat der Republikaner wird. Bidens Wahlkampfmanagerin Julie Chávez Rodríguez sagte am Mittwoch (Ortszeit) in einer Telefonschalte mit Reportern, die Ergebnisse der jüngsten Vorwahl im Bundesstaat New Hampshire bestätigten, «dass Donald Trump die Nominierung der Republikanischen Partei so gut wie in der Tasche hat». Ein anderer Mitarbeiter des Wahlkampfteams sagte, die Biden-Kampagne konzentriere sich nun komplett darauf, dem amerikanischen Volk die Wahl zwischen dem amtierenden Präsidenten und dessen Amtsvorgänger aufzuzeigen. Denn diese Option sei «real».

