US-Präsident Joe Biden hat beim grössten diplomatischen Treffen der Welt einmal mehr betont, dass die Vereinigten Staaten keinen Konflikt mit China suchten. «Wir versuchen, den Wettbewerb zwischen unseren Ländern verantwortungsvoll zu gestalten, damit er nicht in einen Konflikt ausartet», sagte Biden am Dienstag bei der UN-Generaldebatte in New York.

19.09.2023 16:46