Biden begrüsst Israels Genehmigung von Mehllieferungen

US-Präsident Biden begrüsste in seinem Telefonat mit Netanjahu unterdessen Israels Entscheidung, die Einfuhr grosser Mengen Mehl in den umkämpften Gazastreifen zu gestatten, wie Kirby sagte. Nach Angaben der «Times of Israel» hatte Israel Anfang des Monats zugestimmt, 150 Lkw-Ladungen Mehl über den israelischen Hafen in Aschdod in den Gazastreifen zu liefern. Die Vereinten Nationen hatten wiederholt gewarnt, dass in dem Küstengebiet eine Hungersnot drohe. Israels Regierung habe die Entscheidung über die Mehl-Lieferungen jedoch nicht bekannt gegeben, da sie in weiten Teilen der Öffentlichkeit wegen der festgehaltenen Geiseln unpopulär sei.