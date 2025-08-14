Eine höhere Nachfrage aus der Pharmabranche sowie der Öl- und Gasindustrie haben dem Industriedienstleister Bilfinger im zweiten Quartal Auftrieb gegeben. Zudem profitierte das Unternehmen von seinen jüngsten Zukäufen. Umsatz und operatives Ergebnis legten in den drei Monaten bis Ende Juni zu. Die Ziele für das Gesamtjahr bestätigte der MDax-Konzern am Donnerstag in Mannheim. Die Aktie drehte nach anfänglichen Verlusten im frühen Handel mit mehr als zweieinhalb Prozent ins Plus. Der Wert hat sich seit dem Jahreswechsel bereits mehr als verdoppelt.