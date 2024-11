Eine anhaltend gute Nachfrage hat dem Industriedienstleister Bilfinger auch im dritten Quartal Auftrieb geben. Umsatz und Ergebnisse legten in den drei Monaten bis Ende September zu. Die Märkte entwickelten sich stabil bis positiv, sagte Unternehmenschef Thomas Schulz am Donnerstag in einer Telefonkonferenz. Zudem laufe die Integration des jüngsten Zukaufs erfolgreich. Das Gewinn- und Umsatzziel für das Gesamtjahr bestätigte er. Die Aktie drehte nach frühen Verlusten ins Plus und legte zuletzt leicht zu. Seit dem Jahreswechsel hat sich das Papier um mehr als 30 Prozent verteuert.