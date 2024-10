Der britische Billigflieger Easyjet besetzt den freiwerdenden Posten des Finanzvorstands mit dem Manager Jan De Raeymaeker. De Raeymaeker kommt vom Schienengütertransportkonzern Lineas und übernimmt die Aufgaben am 20. Januar vom bisherigen Finanzchef Kenton Jarvis, wie das Unternehmen am Montag in Luton mitteilte. Jarvis tritt Anfang des Jahres wie bereits bekannt die Nachfolge von Johan Lundgren an der Konzernspitze an. Im Mai hatte Lundgren seinen Abschied bekanntgegeben. Vor seinem Job bei Lineas hat De Raeymaeker unter anderem bei der Lufthansa-Tochter Brussels Airlines gearbeitet./men/stk