Doch auch bei einer Genehmigung des ETF lauert die Gefahr, dass Spekulanten zunächst nach dem Motto «Buy the rumor, sell the fact» agieren und der jüngsten Hausse erst einmal ein Ende bereiten könnten, erklärte Experte Timo Emden von Emden Research Ende Dezember. Gleichwohl wäre eine ETF-Lancierung ein Meilenstein in der Geschichte von Bitcoin & Co.