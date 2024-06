Der ungewisse geldpolitische Ausblick führt dazu, dass Anleger Kryptowerten wie Bitcoin den Rücken kehren. Nach Angaben von Coinshares, einem Anbieter von Digitalanlagen, sind in der vergangenen Woche 600 Millionen Dollar aus digitalen Vermögenswerten abgezogen worden - so viel wie seit Mitte März nicht mehr. Auch Coinshares nennt die anhaltend straffe Geldpolitik in den USA als Grund./bgf/jha/