Die wichtigste Kryptowährung Bitcoin ist am Freitag auf den tiefsten Stand seit einem Monat gefallen. Gegen Abend notierte der Kurs auf der Handelsplattform Bitstamp zeitweise bei 64 936 Dollar. Zuletzt war der Bitcoin Mitte Mai so wenig wert. Laut Marktanalyst Timo Emden von Emden Research belastete die Aussicht auf weiter hohe Zinsen in den USA.