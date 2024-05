Am Mittwochnachmittag notiert die «Krypto-Leitwährung» an der US-Kryptobörse Coinbase bei 57'854 Dollar. Innerhalb der letzten sieben Tage ist der Wert eines Bitcoin damit um rund 13 Prozent gesunken, auf Tagessicht betragen die Einbussen rund 5 Prozent. Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 1138 Milliarden Dollar, rund 176 Milliarden weniger als in der Vorwoche. Im März hatte die Kryptowährung noch ein Rekordhoch bei knapp 74'000 US-Dollar erreicht.