Zwei Tag nach der Genehmigung von börsengehandelten Fonds (ETFs) in den USA ist der Bitcoin unter 45'000 US-Dollar gefallen. Der Kurs der ältesten und bekanntesten Digitalwährung sank am Freitag bis auf 44 270 US-Dollar. Am Morgen hatte er noch bei 46 685 Dollar notiert.

12.01.2024 17:18