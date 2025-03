Der Bitcoin ist am Freitag gefallen. Die Kryptowährung leidet unter der gesunkenen Risikoneigung der Anleger. Am Mittag fiel der Kurs der bekanntesten Kryptowährung bis auf gut 84.700 Dollar. Am Morgen hatte der Bitcoin noch rund 3.000 Dollar höher notiert. Auch im Vergleich zum Wochenstart gab der Bitcoin merklich nach.