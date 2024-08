«Es herrscht mehr als eine Prise Ausverkaufsstimmung am Markt», schreibt Analyst Timo Emden. Insbesondere die Rezessionssorgen jenseits des Atlantiks seien dafür verantwortlich. «Viele Anleger dürften zudem vor der schwierigen Entscheidung stehen ihre Verluste auszusitzen oder die noch vorhandenen Buchgewinne in letzter Sekunde zu versilbern, was das Abwärtsmomentum zusätzlich forciert», so Emden.