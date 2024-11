Zuletzt hatte unter anderem der Handelsstart von Optionen auf den weltgrössten Spot-Bitcoin-ETF die Kurse beflügelt. Bei diesen ETFs handelt es sich um börsengehandelte Fonds, die direkt in den Bitcoin investieren. Als weiterer Kurstreiber gelten Bitcoin-Käufe in grossem Stil durch den US-Softwarehersteller MicroStrategy . Der Unternehmenschef und Mitgründer Michael Saylor will seine Firma in ein Bitcoin-Unternehmen verwandeln.