Die Auftragslage sei im Dienstleistungsgeschäft derweil in allen Bereichen anhaltend hoch - von der Gebäudetechnik über Infrastrukturprojekte bis hin zu Beratungs- und Planungsservices im Engineering. Der Umsatz belief sich 2023 auf 1,84 Milliarden, was einem Plus von 4 Prozent entspreche. 2024 rechnet die BKW im Dienstleistungsbereich mit einer verbesserten Ertragslage und will an das Ergebnis von 2022 anknüpfen.