Sigren Engineering gehöre im Schweizer Markt zu den führenden Anbietern von Automationslösungen mit einem Fokus auf Gebäude und Anlagen. Am Hauptsitz in Winterthur und an weiteren Standorten in Egerkingen und Root beschäftige das Unternehmen aktuell 125 Mitarbeitende.

Der bisherige Inhaber und Geschäftsführer von Sigren Engineering, Hans-Rudolf Sturzenegger, werde die nächste Entwicklungsphase innerhalb der BKW-Gruppe mitgestalten.

Angaben zum Kaufpreis wurden nicht gemacht.

(SDA)