Weitere Batterieprojekte in Planung

Parallel dazu treibe die BKW die Entwicklung weiterer Batterieprojekte in der Schweiz und in Deutschland voran. Am weitesten ist das relativ kleine Projekt in Grosshöchstetten BE. Mit einer geplanten Leistung von 20 MW und einer Speicherkapazität von 50 MWh könnte die Anlage voraussichtlich im dritten Quartal 2027 ans Netz gehen.