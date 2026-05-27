Damit habe man den Weg für eines der leistungsstärksten Batteriespeicherprojekte der Schweiz geebnet, teilte die BKW am Mittwoch mit. Das Projekt stärke die Versorgungssicherheit der Schweiz und bestätige Mühleberg langfristig als zentralen Energiestandort.
Die geplante Anlage in Mühleberg hat eine Leistung von 400 Megawatt und eine Speicherkapazität von 800 Megawattstunden. Es soll auf der Logistikfläche des Stilllegungsprojekts des Kernkraftwerks Mühleberg realisiert werden.
Nach Abschluss der Machbarkeitsstudie folge nun die Projektierungsphase, um das Plangenehmigungsverfahren beim Eidgenössischen Starkstrominspektorat einzuleiten, hiess es. Die BKW visiert eine Inbetriebnahme auf Anfang 2030 an.
Weitere Batterieprojekte in Planung
Parallel dazu treibe die BKW die Entwicklung weiterer Batterieprojekte in der Schweiz und in Deutschland voran. Am weitesten ist das relativ kleine Projekt in Grosshöchstetten BE. Mit einer geplanten Leistung von 20 MW und einer Speicherkapazität von 50 MWh könnte die Anlage voraussichtlich im dritten Quartal 2027 ans Netz gehen.
Die Inbetriebnahme der Anlage in Waltrop in der Nähe von Dortmund sei nach dem Erhalt der finalen Bewilligungen ab Mitte 2028 geplant. Dort beträgt der Anteil der BKW 300 Megawatt beziehungsweise 600 Megawattstunden. Der Trianel Batteriepark wird zusammen mit zwei Partnern betrieben.
Das Projekt in Bickigen BE befinde sich in vertieften Abklärungen und in Bassecourt JU dauerten die Standortabklärungen an, erklärte die BKW weiter. Das zweite Projekt in Mühleberg wurde hingegen ins zweite Glied zurückgestellt. Hintergrund seien die geplante Gesamterneuerung des Wasserkraftwerks.
ra/mk
(AWP)