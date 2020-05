Blatt - EU-Kommission erwägt Konjunkturprogramm für Verkehrssektor

Dies berichtete die "Süddeutsche Zeitung" am Mittwoch unter Berufung auf einen Entwurf. Derartige Prämien könnten in den kommenden zwei Jahren mit bis zu 20 Milliarden Euro finanziert werden. Zum Paket sollen 40 bis 60 Milliarden Euro gehören, um Investitionen in neue Antriebstechnologien zu beschleunigen, hiess es weiter.

Zudem wolle die Kommission ihre Förderprogramme für die Elektromobilität verdoppeln. Auch die Bahn soll dem Blatt zufolge unterstützt werden: Die Kommission erwäge hierbei Hilfen von 40 Milliarden Euro.

(SDA)