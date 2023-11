Das teilte das Berner Transportunternehmen BLS am Freitag mit. Die Steuerwagen befinden sich jeweils an einem Ende der Autozüge. Am anderen Ende steht eine Lokomotive. Der Steuerwagen verfügt über einen Führerstand, von dem aus die Lokomotive gesteuert werden kann. Er bietet den Reisenden, die ihre Motorräder oder Velos auf den Autozug verladen, auch Sitzplätze, wie die BLS erklärt.