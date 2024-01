Mertl zeigte sich für das laufende Jahr zuversichtlich: «Unser Auftragsbestand reicht mittlerweile ins zweite Quartal hinein und das macht uns zuversichtlich, dass das Jahr 2024 auch laufen wird», sagte er. Allerdings dürfte der Preisdruck anhalten: «Trotz unserer starken Preisdisziplin wird Rabattierung in bestimmten Preisbändern ein Thema sein.» Insbesondere in China waren zuletzt die Preise vor allem für E-Autos unter Druck, nachdem Tesla seine Preise gesenkt hatte, aber auch in anderen Märkten sind inzwischen Rabatte wieder an der Tagesordnung.