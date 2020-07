Boeing erhält Auftrag der US-Luftwaffe über 1,2 Milliarden Dollar

Die ersten beiden Jets, die sich bereits in der Fertigung befänden, würden im kommenden Jahr ausgeliefert, teilte die US-Luftwaffe am Montag (Ortszeit) mit. "Das digitale Rückgrat, die offenen Missionssysteme und die grosszügige Nutzlastkapazität der F-15EX passen gut zu unserer Vision einer künftigen netzfähigen Kriegsführung", sagte Will Roper, stellvertretender Sekretär der US-Luftwaffe für Akquisition, Technologie und Logistik, diesbezüglich.

Die Finanzierung zwölf weiterer Jets seien für den Haushalt 2021 bereits angefragt. Insgesamt sollen über einen Zeitraum von fünf Jahren 76 F-15EX angeschafft werden, um die alternde Flotte der US-Luftwaffe auszutauschen.

(SDA)