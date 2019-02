Aktien Asien: Abwarten auf Neues von Handelsgesprächen

Wenig Bewegung haben am Donnerstag die fernöstlichen Börsen gezeigt. So schloss in Japan der Nikkei 225 nahezu unverändert zum Vortag bei 21 139,71 Punkten. Der CSI-300-Index , der die 300 wichtigsten Werte an den Börsen des chinesischen Festlands enthält, legte um 0,15 Prozent zu auf 3402,14 Zähler. Der Hang Seng in Hongkong gab hingegen leicht nach.