Das gescheiterte Gipfeltreffen von US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hat am Donnerstag die Stimmung an den asiatischen Börsen belastet. Die Hoffnung auf eine Friedenslösung und einen Einstieg in die atomare Abrüstung auf der koreanischen Halbinsel schwanden, nachdem das Weisse Haus mitteilte, dass kein Konsens gefunden wurde. Trump und Kim hätten verschiedene Wege diskutiert, um die atomare Abrüstung und die von den USA in Aussicht gestellte wirtschaftliche Entwicklung Nordkoreas zu erreichen, hiess es.