Aktien Asien: Anleger halten sich zurück

Asiens wichtigste Aktienmärkte haben am Donnerstag keine eindeutige Tendenz aufgewiesen. Die grössten Verluste verzeichneten die Notierungen in Hongkong, wo der Hang-Seng-Index zuletzt 0,85 Prozent tiefer bei 26 048,04 Punkten notierte. An den chinesischen Festlandbörsen zeigte sich der CSI 300 kurz vor Handelsschluss dagegen 0,14 Prozent höher bei 3787,30 Zählern. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss mit einem Plus von 0,05 Prozent bei 20 628,01 Punkten.