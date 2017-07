Aktien Asien: Anleger in Hongkong ergreifen die Flucht

Asiens Börsen sind am Dienstag nach einem positiven Auftakt ins Minus gedreht. Besonders kräftig ging es in Hongkong abwärts, wo der Hang-Seng-Index im späten Handel um mehr als anderthalb Prozent nachgab. Ein Börsianer begründete dies damit, dass nach Verlusten in wichtigen Einzelwerten eine wichtige Unterstützungslinie bei 25 500 Punkten gerissen worden sei. Zuletzt stand der Hang Seng bei rund 25 380 Punkten.