An Asiens Börsen ist es am Mittwoch zumeist abwärts gegangen vor dem Hintergrund der politischen Unsicherheiten in den USA. Zum einen hat sich die Russland-Affäre rund um US-Präsident Donald Trump verschärft, was den Dollar belastet. Zum anderen tritt US-Notenbankchefin Janet Yellen im Tagesverlauf vor dem US-Kongress auf und könnte Hinweise auf die weitere Geldpolitik geben.