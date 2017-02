Aktien Asien: Anleger ziehen sich vor Reden von Trump und Yellen zurück

Asiens wichtigste Börsen sind am Montag mit Verlusten in die Woche gestartet. Vor allem in Japan standen die Kurse angesichts des recht robusten Yen unter Druck, der tendenziell japanische Produkte für ausländische Käufer verteuert. Vor den Reden von US-Notenbankpräsidentin Janet Yellen und US-Präsident Donald Trump hielten sich die Anleger zurück, hiess es aus dem Markt. Der japanlastige Sammelindex Stoxx 600 Asia Pacific sank zuletzt um 0,79 Prozent auf 184,15 Punkte.