Aktien Asien: Anstehende Handelsgespräche beruhigen die Anleger

Neue Bewegung im Handelsstreit zwischen den USA und China hat bei den Anlegern in Asien am Dienstag für etwas Entspannung gesorgt. Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien an den chinesischen Festlandsbörsen stieg zuletzt um 0,50 Prozent auf 3910,22 Zähler. In Hongkong stand der Hang-Seng-Index mit 0,31 Prozent im Plus. Der japanische Leitindex Nikkei 225 startete nach einer Feiertagspause trotz schwacher Wirtschaftsdaten mit einem Plus von am Ende nur noch 0,09 Prozent auf 22 098,84 Punkten in die Handelswoche.