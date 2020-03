Aktien Asien: Börsen auf Erholungskurs

Nach dem jüngsten Ausverkauf haben die wichtigsten fernöstlichen Aktienmärkte am Montag einen Erholungsversuch gestartet. Der 225 Unternehmen umfassende Nikkei-Index stieg um 0,95 Prozent auf 21 344,08 Punkte. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Aktien an den chinesischen Festlandbörsen gewann 3,29 Prozent auf 4069,67 Punkte. Der Hang Seng in Hongkong rückte zuletzt um 0,73 Prozent auf 26 320,17 Zähler vor.