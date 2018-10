Aktien Asien: Börsen leiden wieder unter Handelsstreit und politischen Sorgen

An den Börsen Asiens hat sich am Dienstag wieder Ernüchterung breitgemacht. Die chinesischen Handelsplätze gerieten nach der Rally zu Wochenbeginn deutlich unter Druck, und der japanische Leitindex Nikkei 225 fiel auf das tiefste Niveau seit August zurück. Insgesamt hielten sich die Anleger vor den mit Spannung erwarteten Geschäftszahlen wichtiger US-Technologiekonzerne zurück und bevorzugten Engagements in den als weniger riskant geltenden Anleihen.