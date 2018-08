Aktien Asien: Börsen setzen zur Erholung an - Japanische Softbank im Fokus

Der japanische Leitindex Nikkei 225 beendete Handel mit einem Plus von 0,69 Prozent auf 22 662,74 Punkte. Im Fokus standen dort vor allem die Papiere des Telekomkonzerns Softbank , die um 6,6 Prozent zulegten und den höchsten Stand seit neun Monaten erreichten.

Im ersten Geschäftsquartal stieg der operative Gewinn von Softbank kräftig. Zudem standen die Pläne zum Börsengang des heimischen Mobilfunkgeschäfts im Fokus. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtete, strebt Softbank eine Bewertung ihrer Mobilfunktochter in Höhe von 90 Milliarden US-Dollar an. Ein Drittel soll an die Börse gebracht werden, wodurch dieses IPO zum weltweit grössten würde. Der bislang grösste Börsengang bisher ist der der Alibaba Group mit 25 Milliarden Dollar im Jahr 2014 gewesen.

Der CSI-300-Index gewann im späten Handel 2,48 Prozent auf 3354,43 Punkte. Allerdings hatte der Index mit den 300 wichtigsten Werten an den Börsen des chinesische Festlands in der vergangenen Woche fast 6 Prozent eingebüsst und war auch am Montag wieder auf Talfahrt gegangen. Im Jahresverlauf verlor der CSI 300 bisher fast 20 Prozent.

Der Hang Seng , der in Hongkong in der vergangenen Woche fast 4 Prozent eingebüsst und dann bereits zum Wochenstart zur Erholung ansetzen konnte, baute diese nun etwas weiter aus. Er legte zuletzt um 1,28 Prozent auf 28 215,57 Punkte zu./ck/fba

(AWP)