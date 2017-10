Aktien Asien: Börsen zeigen sich zum Wochenstart uneinheitlich

Die wichtigsten asiatischen Börsen haben sich am Montag uneinheitlich präsentiert. Die Zinsentscheidung in Japan am Dienstag und die Nachfolgefrage bei der US-Notenbank Fed belastete den Handelstag zu Wochenanfang. Am Freitag hatten noch starke Unternehmenszahlen aus den USA und die zunehmende Aussicht auf eine Steuerreform aus Übersee sowie ein weiterhin schwacher Yen für Schwung gesorgt.