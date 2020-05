Aktien Asien: China-Börsen mit moderaten Verlusten - Japan freundlich

Ohne klare Richtung haben sich die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost am Donnerstag präsentiert. Während die Tokioter Börse nach einer mehrtägigen Feiertagspause freundlich tendierte, fielen die Indizes in Festlandchina und Hongkong ins Minus. Frische chinesische Konjunkturdaten fielen durchwachsen aus.