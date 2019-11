Aktien Asien: China-Börsen steigen deutlich nach starken Konjunkturdaten

Ohne klare Richtung sind Asiens wichtigste Aktienmärkte ins Wochenende gegangen. Unerwartet positive chinesische Konjunkturdaten sorgten am Freitag für eine Rally an den chinesischen Börsen. Dagegen kam es in Japan zu moderaten Einbussen. Der Tokioter Leitindex Nikkei 225 endete mit einem Verlust von 0,33 Prozent bei 22 850,77 Punkten.