Aktien Asien: China profitiert von geplanten Konjunkturhilfen - Japan schwächelt

Asiens wichtigste Börsen haben am Dienstag keine gemeinsame Richtung gefunden. An Chinas Festlandsbörsen drängte die Ankündigung von Steuersenkungen sowie höheren Infrastrukturausgaben und Erleichterungen bei Unternehmenskrediten enttäuschende Konjunkturnachrichten in den Hintergrund, so dass die Aktienkurse moderat stiegen. Dagegen trat Hongkong auf der Stelle, und die Notierungen in Japan gaben etwas nach. Zu Wochenbeginn war es dank positiver Nachrichten zum amerikanisch-chinesischen Handelskonflikt noch durch die Bank bergauf gegangen.