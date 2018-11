Aktien Asien: China tiefrot - Sorgen über US-Kampagne gegen Huwaei

Asiens Börsen sind am Freitag überwiegend mit Verlusten in das Wochenende gegangen. Vorausgegangen war ein recht impulsloser Handel, weil zahlreiche Investoren am Markt fehlten. So hatten die Börsen in Japan und Indien wegen eines Feiertages ihre Pforten geschlossen. Und auch von der Wall Street kam kein frischer Wind, weil dort am Vortag wegen "Thanksgiving" nicht gehandelt worden war. In China jedoch brachen die Kurse am Freitag steil ein.