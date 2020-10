Aktien Asien: China und Japan leicht im Plus - Hongkong-Handel ausgesetzt

Die Aktienmärkte in Festlandchina und Japan haben am Dienstag moderate Gewinne verbucht. Positive Impulse kamen von starken Vorgaben der US-Börsen, wo der technologielastige Nasdaq-100-Index um mehr als 3 Prozent nach oben geschnellt war. Zudem stützte Händlern zufolge der anhaltenden Optimismus hinsichtlich eines weiteren Corona-Hilfspakets der USA. In Hongkong wurde der Handel wegen des Taifuns "Nangka" ausgesetzt.