Aktien Asien: China verliert - Börse Tokio geschlossen

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY/MUMBAI (awp international) - Ohne klare Richtung haben sich Asiens wichtigste Aktienmärkte am letzten Handelstag vor Weihnachten präsentiert. Die deutlichsten Verluste verzeichneten dabei die Börsen in Festland-China. Der Stoxx Asia/Pacific 600 gewann zuletzt 0,04 Prozent auf 177,15 Punkte. Die Tokioter Börse war am Freitag feiertagsbedingt geschlossen.