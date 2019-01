Aktien Asien: Chinas Anleger setzen weiter auf Lösung des Zollkonflikts

Allen voran ging es aber für den japanischen Leitindex Nikkei um 2,44 Prozent auf 20 038,97 Punkte nach oben. Er hatte aber auch etwas nachzuholen: Am Freitag war das Tokioter Kursbarometer an seinem ersten Handelstag in diesem Jahr noch nicht der marktbreiten Erholungstendenz gefolgt.

Die USA und China machen in dieser Woche bei zweitägigen Gesprächen am Montag und Dienstag einen neuen Anlauf, um ihren Handelsstreit zu beenden. Anleger erhoffen sich einen Durchbruch im Zollkonflikt. Händlern zufolge waren daraufhin in Asien vor allem die zuletzt von den Auswirkungen auf die Wirtschaft gelähmten Werte aus den Halbleiter- und Luxusgüterbranchen gefragt./tih/jha/

(AWP)