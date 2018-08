Aktien Asien: Chinas Börsen erholen sich - Japans Börse schwächelt

An den chinesischen Festlandbörsen gewann der CSI-300-Index zuletzt 0,60 Prozent auf 3249,08 Punkte und wurde vom wieder etwas festeren Yuan gestützt. Damit verringerte der Index der 300 wichtigsten Aktien der Börsen in Shanghai und Shenzhen seine etwas mehr als fünfprozentigen Verluste aus der Vorwoche leicht.

In Hongkong, wo ebenfalls noch gehandelt wurde, kletterte der Hang-Seng-Index zuletzt um 1,03 Prozent auf 27 494,43 Punkte. Aktien des chinesischen Börsenschwergewichts Tencent, die bereits am Freitag begonnen hatten, sich weiter zu erholen. Sie zogen erneut um rund 3 Prozent an, hatten allerdings in der Vorwoche auch gut 9 Prozent an Wert eingebüsst.

Für die Börse in Japan ging es am Montag wieder abwärts: Nach den moderaten Gewinnen am Freitag schloss der japanische Nikkei 225 nun wieder 0,32 Prozent auf 22 199,00 Punkte schwächer. Auch der breite Topix verlor 0,32 Prozent./ck/fba

(AWP)