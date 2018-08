Aktien Asien: Chinas Börsen erholen sich weiter

Im Fokus an den Börsen stand nach wie vor der Handelskonflikt der USA mit China. Der US-Präsident habe allerdings Hoffnungen auf eine Einigung zunächst einmal wieder gebremst, hiess es etwa seitens der Helaba. Die Experten verwiesen dafür auf Aussagen von Donald Trump, dass bei Verhandlungen wohl nicht viel herauskommen dürfte. An den Märkten allgemein wird aber dennoch fest damit gerechnet, dass es vor den Zwischenwahlen im November in den USA zu einer Einigung kommen werde, denn dann müsse Trump Erfolge vorweisen.

An den chinesischen Festlandbörsen gewann der CSI-300-Index zuletzt 1,84 Prozent auf 3327,51 Punkte und verringerte damit seine etwas mehr als fünfprozentigen Verluste aus der Vorwoche weiter spürbar.

In Hongkong, wo ebenfalls noch gehandelt wurde, kletterte der Hang-Seng-Index zuletzt um 0,50 Prozent auf 27 735,81 Punkte und stieg damit den dritten Tag in Folge. Diesmal stützten die Kursgewinne des Schwergewichts AIA Group. Die Papiere der grössten börsennotierten panasiatischen Lebensversicherungsgruppe rückten zuletzt um 1,6 Prozent vor.

Der japanische Nikkei 225 beendete den Handel am Dienstag kaum verändert mit plus 0,09 Prozent auf 22 219,73 Punkte. Der breite Topix verlor 0,40 Prozent./ck/jha/

(AWP)