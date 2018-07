Aktien Asien: Chinas Börsen im Sog des Handelsstreits weiter auf Talfahrt

Der Handelsstreit zwischen den USA und China bleibt das bestimmende Thema an den asiatischen Aktienmärkten. So kündigte Pekings Zollverwaltung einen Tag vor Inkrafttreten von Sonderzöllen der USA auf Waren aus China im Wert von 34 Milliarden US-Dollar an, dass die chinesischen Gegenmassnahmen mit Abgaben auf US-Einfuhren in ähnlicher Höhe "sofort nach den neuen US-Zöllen" an diesem Freitag umgesetzt werden, wie die Nachrichtenagentur Xinhua berichtete.