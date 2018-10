In Japan gaben die Kurse deutlich nach. Allerdings lag das auch an einem Nachholeffekt, da in Tokio zum Wochenstart wegen eines Feiertages nicht gehandelt worden war. So büsste der Nikkei 225 1,32 Prozent auf 23 469,39 Punkte ein. An der Tokioter Börse sorgte zudem ein technisches Problem bei einem der Handelssystem-Server für überdurchschnittliche Schwankungen im japanischen Leitindex./la/jha/

(AWP)