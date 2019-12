Aktien Asien: Chinas Börsen steigen mit starken Wirtschaftsdaten etwas weiter

Nach kräftigen Gewinnen am Freitag haben sich die Börsen Asiens am Montag uneinheitlich entwickelt. Dass die nächste Runde geplanter Strafzölle abgewendet und eine erste Einigung im Handelsstreit inzwischen offiziell bekannt gegeben wurde, lockte die Anleger nicht mehr. Die Aktienmärkte in Japan und Hongkong gaben moderat nach. Die wichtigsten Festlandbörsen in China legten zwar noch etwas weiter zu, doch das ging vor allem auf das Konto der besser als erwartet ausgefallener Wirtschaftsdaten. Überraschend deutlich war im November sowohl die Produktion in der Industrie Chinas als auch der Umsatz im Einzelhandel gestiegen.