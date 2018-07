Aktien Asien: Chinas Notenbank beruhigt die vom Handelsstreit gebeutelten Märkte

Die angespannte Lage an den asiatischen Börsen hat sich am Dienstag im Handelsverlauf ein wenig beruhigt. Zar bestimmte der Handelskonflikt mit den USA weiterhin das Bild, doch habe die Aussage der chinesischen Notenbank, die Landeswährung Yuan stabil halten zu wollen, die Laune der Anleger ein wenig aufgehellt, erklärte ein Händler. Die Notenbanker versuchten so das Vertrauen in die Wirtschaft des Landes zu stärken.