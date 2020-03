Aktien Asien: Coronakrise belastet die Stimmung weiterhin

Die asiatischen Aktienmärkten haben am Mittwoch nach der Beruhigung am Vortag wieder nachgegeben. In Japan rutschte der Nikkei-Index für 225 führende Werte am Mittwoch um 1,7 Prozent auf einen Schlussstand von 16 726,55 Punkte ab. Im Vormittagshandel hatte das Börsenbarometer noch im Plus gelegen.