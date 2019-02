Aktien Asien: Deutlich im Plus - Hoffnung auf Lösung im Handelsstreit treibt an

Aber nicht nur in Japan ging es zur Wochenmitte nach oben. Der CSI-300-Index , der die 300 wichtigsten Werte an den Börsen des chinesischen Festlands enthält, stieg um zwei Prozent auf 3397 Punkte - damit legte der CSI den nach der einwöchigen Handelspause zum Neujahrsfest den dritten Tag in Folge zu. Seit dem Tief zum Jahresanfang summieren sich die Gewinne beim CSI inzwischen auf fast 16 Prozent. Der Hang Seng in Hongkong legte am Mittwoch ebenfalls zu.

Die asiatischen Börsen folgten damit den Vorgaben aus den USA. Dort hatte der wachsende Optimismus mit Blick auf eine Lösung des Handelskonflikts zwischen China und den Vereinigten Staaten für steigende Indizes gesorgt. Allein, dass Handelsgespräche zwischen den beiden grössten Volkswirtschaften der Welt stattfinden, werde von Händlern und Anlegern positiv gesehen, sagte Marktanalyst David Madden von CMC Markets UK. Zudem deutete US-Präsident Donald Trump an, die Frist für mögliche neue oder höhere Zölle am 1. März hinauszuschieben./zb/jha/

