Aktien Asien: Deutliche Gewinne in China - Japan kaum verändert

An den asiatischen Aktienmärkten haben sich zum Wochenauftakt die chinesischen Festlandsbörsen besonders positiv hervorgetan. Der CSI 300 stand am Montag gegen Handelsende 2,5 Prozent höher bei 4658,70 Zählern. In Hongkong notierte der Hang Seng im späten Handel mit 25 100 Punkten indes nur wenig verändert. In Australien gab es Verluste.